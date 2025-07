Financement politique : le système français est-il obsolète ?

Le Rassemblement national dénonce un scandale après la perquisition menée au siège du parti, dans le cadre de l’enquête sur des prêts accordés par des particuliers. Pour se défendre, les élus mettent en avant les difficultés persistantes qu’ils rencontrent pour accéder au crédit bancaire et relancent leur appel à la création d’une « banq... ue de la démocratie ». Une idée qui, justement, figure depuis des années parmi les réformes portées par François Bayrou. Faut-il repenser notre système de financement des campagnes électorales ? Et sur ce sujet sensible, quels sont les points de convergence entre le Premier ministre et Marine Le Pen ? Pour en parler, Laura Motet, journaliste Police/Justice au Monde et spécialiste des sujets politico-financiers, Évelyne Sire-Marin, magistrat honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, René Dosière, président de l’Observatoire d’éthique publique et l’éditorialiste Tâm Tran Huy.

