Frappes sur l'Iran : pourquoi Trump hésite
Alors que les manifestations se poursuivent en Iran, la tension semble légèrement retomber entre Washington et Téhéran. Le président américain, qui avait envisagé une intervention militaire, semble finalement y renoncer en affirmant que les massacres ont cessé. Comment expliquer ce revirement ? Quelle est la stratégie de Donald Trump ? Pourquoi rep... rend-il la rhétorique du pouvoir iranien ? On en parle avec : Azadeh KIAN, Professeure émérite de sociologie à l’Université Paris Cité, Autrice de “Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran” (Bloomsbury) (“Repenser le genre, l’ethnicité et la religion en Iran”) ; Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem et à Washington ; Chirinne ARDAKANI, avocate franco-iranienne, présidente de l’association “Iran Justice”, avocate du Prix Nobel de la Paix Narges Mohammadi et REZA, Photographe franco-iranien
