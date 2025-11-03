Public Sénat
Galaxie Trump : cette Amérique qui nous déteste

Un an après la victoire électorale de Donald Trump, le fossé entre les États-Unis et leurs alliés européens ne cesse de se creuser. Démocratie, tolérance, règlementation, liberté d’expression, protection des citoyens ou encore transition écologique... une fracture transatlantique semble se dessiner. L’alliance entre Washington et Bruxelles est...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 03/11/2026

