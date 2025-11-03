Galaxie Trump : cette Amérique qui nous déteste

Un an après la victoire électorale de Donald Trump, le fossé entre les États-Unis et leurs alliés européens ne cesse de se creuser. Démocratie, tolérance, règlementation, liberté d’expression, protection des citoyens ou encore transition écologique... une fracture transatlantique semble se dessiner. L’alliance entre Washington et Bruxelles est... -elle aujourd’hui menacée ? Comment l’UE peut-elle se réformer sans se renier ? Qui sont encore nos alliés dans cette Amérique ultra-divisée ? On en débat avec : Maud QUESSARD, Directrice du domaine “Espace Transatlantique/Russie” à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire), Spécialiste des politiques étrangères des Etats-Unis et des guerres de l’information, vous venez de publier une étude sur “La Puissance sans principe - Géopolitique du Trumpisme” pour l’IRSEM ; Ronan LE GLEUT, Sénateur LR des Français établis hors de France, Vice-Président de la commission des affaires européennes et Richard WERLY, Correspondant France/Europe pour le média suisse Blick, auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” aux éditions Nevigata

