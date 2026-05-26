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Gauches : des fractures idéologiques insurmontables ?

On les dit brouillés à mort, fâchés à vie, les gauches françaises sont-elles vraiment irréconciliables ? À l'approche de l'élection présidentielle, les divergences idéologiques s’accumulent. La "Nouvelle France" de Jean-Luc Mélenchon ne fait pas consensus à gauche, tout comme les retraites, l’Ukraine, Gaza, l'immigration... Qui pourra repré...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/05/2027

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