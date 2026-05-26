Gauches : des fractures idéologiques insurmontables ?

On les dit brouillés à mort, fâchés à vie, les gauches françaises sont-elles vraiment irréconciliables ? À l'approche de l'élection présidentielle, les divergences idéologiques s’accumulent. La "Nouvelle France" de Jean-Luc Mélenchon ne fait pas consensus à gauche, tout comme les retraites, l’Ukraine, Gaza, l'immigration... Qui pourra repré... senter la gauche hors LFI à la présidentielle ? Les électeurs de gauche sont-ils aussi divisés que les partis politiques ? Comment vont s'organiser les gauches pour les prochaines législatives ? On en parle avec Vincent JAOUEN, journaliste politique à La Croix, en charge du suivi de la gauche, Lucile SCHMID, présidente du think tank “La Fabrique Écologique” et autrice de “Urgence politique, nécessité écologique” (PUF) et Frédéric SAWICKI, professeur de science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS) et auteur avec Igor Martinache de « La Fin des partis ? » (PUF).

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