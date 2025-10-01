Gaza : le succès diplomatique de Trump

Après deux années de conflit, Israël et le Hamas sont parvenus, ce jeudi 9 octobre, à un accord sur la première étape du plan Trump. Cette phase prévoit un cessez-le-feu ainsi que la libération des otages à Gaza. Comment se déroulera cette première phase ? Est-ce une reddition du Hamas ? Quelles seront les prochaines étapes du processus ? Pourquo... i le chemin vers la Paix est-il encore semé d’embuches ? On en débat avec : Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem; David RIGOULET-ROZE, Chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et Sylvaine BULLE, Professeure de sociologie, Spécialiste de la conflictualité et d’Israël, Chercheuse au Laboratoire d’anthropologie du politique (CNRS-EHESS), Autrice de “Israël après le 7 octobre” à paraître aux PUF

