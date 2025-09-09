Public Sénat
Sens Public

Gaza : Netanyahu et la politique de la terre brûlée

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, l’armée israélienne a lancé une offensive terrestre sur Gaza, perpétrée avec l’aval des Etats-Unis.  C’est la deuxième phase de l’opération Les chariots de Gédéon, commencée en mai, qui visait d’abord le nord et le sud de l’enclave. Cette fois, l’objectif est de prendre le contrôle de la ville pri...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/09/2026

