Gaza : Netanyahu et la politique de la terre brûlée

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, l’armée israélienne a lancé une offensive terrestre sur Gaza, perpétrée avec l’aval des Etats-Unis. C’est la deuxième phase de l’opération Les chariots de Gédéon, commencée en mai, qui visait d’abord le nord et le sud de l’enclave. Cette fois, l’objectif est de prendre le contrôle de la ville pri... ncipale. Comment stopper l’escalade vengeresse de Netanyahu ?… Faut-il lier cette offensive terrestre avec la reconnaissance d’un Etat Palestinien par plusieurs Etats européens ? Très vite, les réactions se sont fait entendre… dès le mardi 16 septembre, la commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU a accusé Israël de commettre un génocide tandis que la société israélienne commence elle-même à se lever et à s’opposer publiquement à cette politique. En parallèle, le 15 septembre, les dirigeants de 57 pays arabes et musulmans se sont réunis à Doha, une semaine après l’attaque israélienne sur la capitale qatarie, avec pour objectif d’afficher leur unité face à Israël. Israël peut-il encore poursuivre sa conquête face à la pression internationale ? Pour en parler : Antoine BASBOUS, Politologue, Associé chez Forward Global, Directeur de l’Observatoire des pays arabes; Béligh NABLI, Professeur des universités en droit public, Auteur de “L’Etat de droit” (Que sais-je ?) et Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de la rédaction de Libération, Ancienne correspondante à Jérusalem

