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Gouvernement : Lecornu peut-il tenir encore un an ?

Sous la pression des syndicats et de l’opposition, le gouvernement renonce à légiférer sur le travail le 1er mai. Mais derrière la difficulté à toucher à cette journée symbolique, se cache l'affaiblissement de l'exécutif pris au piège par une Assemblée nationale où aucune majorité ou coalition se dégage. Si l'exécutif réussit à faire passe...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2027

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