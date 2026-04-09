Gouvernement : Lecornu peut-il tenir encore un an ?

Sous la pression des syndicats et de l’opposition, le gouvernement renonce à légiférer sur le travail le 1er mai. Mais derrière la difficulté à toucher à cette journée symbolique, se cache l'affaiblissement de l'exécutif pris au piège par une Assemblée nationale où aucune majorité ou coalition se dégage. Si l'exécutif réussit à faire passe... r auprès des députés le projet de loi sur la simplification de la vie économique, l'article sur les ZFE est supprimé. Sébastien Lecornu est-il condamné à l'immobilisme ? Quelles réformes pour les 12 prochains mois ? Le Premier ministre se retrouve-t-il de nouveau sur un siège éjectable ? La France pourra-t-elle se doter d’un budget, en décembre, à 5 mois de la présidentielle ? On en débat avec Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre, Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel) et Pablo PILLAUD-VIVIEN, Rédacteur en chef de la revue Regards.

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