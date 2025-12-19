Groenland : l'Europe tétanisée face à Trump 

Après le Venezuela, les États-Unis ont de nouveau évoqué la possibilité d’une annexion du Groenland, territoire danois riche en ressources naturelles. Donald Trump a ainsi déclaré vouloir s’en occuper dans les vingt jours. Cette annonce place l’Europe dans une situation particulièrement délicate, car pour la première fois, les États-Unis, ga... rants de la sécurité des membres de l’OTAN, apparaissent comme une menace potentielle. Comment l’Union européenne peut-elle réagir face à Donald Trump ? L’Europe à 27 est-elle réellement capable de peser face aux puissances américaines, russes et chinoises ? Et Donald Trump peut-il concrètement passer à l’acte ? On en parle avec : Cédric PERRIN, Sénateur LR du Territoire de Belfort, Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat ; Jérôme CLECH, Enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris, Auteur de “Les nouveaux maitres du futur” (Hermann) et Sylvie MATELLY, Économiste, Directrice de l’Institut Jacques Delors, Autrice de “Géopolitique de l’économie” (réédition prévue fin février, Eyrolles)

