Guerre commerciale : tout ça pour un "bout de banquise" ?

Chaque jour, la tension monte un peu plus, et c’est cette fois à Davos que Donald Trump monte le ton, se moquant ouvertement d’Emmanuel Macron tout en revendiquant le Groenland.. Face à cette pression, comment l’Europe peut-elle résister ? Quelles seraient les conséquences d’une guerre commerciale entre l’Europe et les Etats-Unis ? Et tandis qu... e l’entrée en vigueur de l’accord avec les pays du Mercosur reste suspendue, n’est-ce pas le moment idéal pour le faire avancer ? On en parle avec : Jean-François RAPIN, Sénateur LR du Pas-de-Calais, Président de la commission des affaires européennes ; Elvire FABRY, Chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, Spécialiste de la géopolitique du commerce et Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama)

