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Guerre en Iran : Peut-on éviter une récession mondiale ?

Depuis le début des frappes aériennes contre l’Iran, les prix de l’essence n’ont jamais été aussi élevés en France. Les conséquences des 80 jours de guerre font craindre un coup d’arrêt généralisé de l’économie mondiale. Les ministres des finances du G7 se réunissent le 18 et le 19 mai à Paris pour trouver des solutions. Aux États-Un...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/05/2027

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