Guerre en Iran : Peut-on éviter une récession mondiale ?

Depuis le début des frappes aériennes contre l’Iran, les prix de l’essence n’ont jamais été aussi élevés en France. Les conséquences des 80 jours de guerre font craindre un coup d’arrêt généralisé de l’économie mondiale. Les ministres des finances du G7 se réunissent le 18 et le 19 mai à Paris pour trouver des solutions. Aux États-Un... is, malgré le mécontentement des Américains, Donald Trump ne se soucie pas de l'état de l'économie du pays. En France, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ont estimé que la crise liée au conflit au Moyen-Orient avait déjà coûté au moins 6 milliards d’euros. L'agriculture est également très impactée par la crise. Il transite habituellement un tiers du commerce mondial d'engrais par le détroit d'Ormuz. Quelles solutions permettront de survire sur le long terme à cette crise ? Comment protéger l'agriculture française ? Comment assurer notre souveraineté énergétique et alimentaire pour moins dépendre des crises économiques ? On en débat avec Sylvie MATELLY, économiste, directrice de l’Institut Jacques Delors et autrice de “L'économie tout simplement” (Eyrolles), Stéphanie VILLERS, conseillère économique au cabinet de conseil PwC France et Éric ALBERT, journaliste Économie au Monde.

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