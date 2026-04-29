Hantavirus : faut-il craindre une nouvelle pandémie ?

Après la mort de 3 passagers contaminés à l'hantavirus, le bateau de croisière MV Hondius situé en Atlantique attend d’accoster aux îles Canaries. Certains passagers ont déjà été évacués par avion médicalisé. Pour éviter d'autres contaminations, les touristes qui auraient pu les croiser sont tracés par l’Organisation Mondiale de la Santé... . L'institution se veut pour l'instant rassurante. Elle écarte un scénario à la Covid-19. Une nouvelle pandémie est-elle possible ? Ce virus mortel est-il aussi dangereux que celui de la Covid ? Quel avenir pour notre santé avec le réchauffement climatique qui favorise la propagation des maladies ? On en débat avec Nicolas BERROD, journaliste au service Futurs du Parisien - Aujourd’hui en France, Pierre-Marie ABSI LECAT, membre du groupe Santé du Shift Project, expert chez Shadow (spécialisé dans l’évaluation de l’impact sur le climat des établissements de santé) et enseignant sur les enjeux climat et santé à la faculté de médecine de Paris et Christine ROUZIOUX, professeure émérite de virologie et membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie.

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