Hantavirus : nos experts vous répondent

Face à l'hantavirus, le gouvernement a choisi une réponse sanitaire stricte et une communication large. La ministre de la Santé et des experts ont tenu, aujourd'hui 12 mai, une conférence de presse pour rassurer les Français. Selon les experts, il n'y a "pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus" en France. Mais les mots et les image... s renvoient à la crise Covid et l'inquiétude des Français grandit. On répond à vos questions grâce à nos experts. On vous répond avec Christine ROUZIOUX, professeure émérite de virologie, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie, Élisabeth DOINEAU, sénatrice centriste de la Mayenne, rapporteure générale de la commission des affaires sociales et Frédéric BIZARD, professeur d’économie à l’ESCP, président de l’Institut de Santé et auteur de « Les itinérants de la santé » Ed. Michalon.

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