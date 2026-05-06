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Hantavirus : nos experts vous répondent

Face à l'hantavirus, le gouvernement a choisi une réponse sanitaire stricte et une communication large. La ministre de la Santé et des experts ont tenu, aujourd'hui 12 mai, une conférence de presse pour rassurer les Français. Selon les experts, il n'y a "pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus" en France. Mais les mots et les image...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/05/2027

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