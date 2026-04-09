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Hongrie : chute de Viktor Orbán, l’extrême droite fragilisée en Europe ?

Avec la défaite de Viktor Orbán aux élections législatives en Hongrie au profit de son opposant Péter Magyar, c'est la fin de 16 années de pouvoir et de glissement continu vers un régime autoritaire et anti-européen. Les conséquences sont nombreuses en Europe. Les partis nationalistes et populistes perdent un soutien politique, de son côté la Russ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/04/2027

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