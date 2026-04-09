Hongrie : chute de Viktor Orbán, l’extrême droite fragilisée en Europe ?

Avec la défaite de Viktor Orbán aux élections législatives en Hongrie au profit de son opposant Péter Magyar, c'est la fin de 16 années de pouvoir et de glissement continu vers un régime autoritaire et anti-européen. Les conséquences sont nombreuses en Europe. Les partis nationalistes et populistes perdent un soutien politique, de son côté la Russ... ie perd elle un allié stratégique. Jusque-là la Hongrie était hostile à l'idée d'une aide financière pour l'Ukraine. 90 milliards d’euros de prêt à l’Ukraine étaient en effet bloqués par Viktor Orbán. Que va décider de faire le nouveau Premier Ministre conservateur Péter Magyar ? Peut-il restaurer l'État de droit déjà abîmé depuis plusieurs années ? Comment expliquer une telle victoire écrasante ? On en parle avec Arthur KENIGSBERG, président et co-fondateur du think tank Euro Créative, spécialiste de l’Europe centrale et auteur de “L’Europe de l’Est n’existe pas” (Eyrolles), Richard WERLY, correspondant France/Europe du média suisse Blick et auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” (Nevicata) et Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman.

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