Ingérence, fake news, corruption : menace sur les municipales

Fausses informations, ingérences étrangères, manipulations par les narcotrafiquants... tous les moyens semblent bons pour perturber le climat politique français. Cette ingérence pourrait-elle s'immiscer jusque dans les élections municipales de 2026 ? C'est la crainte qui grandit en France.... Nos scrutins risquent-ils d'être faussés ? Comment protég...

Publié le

Société

Thomas Hugues

40mn

Jusqu'au 04/11/2026

