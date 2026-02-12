Inondations : la réponse de l'État est-elle à la hauteur ?

L'épisode de crues continue : dans l'ouest de la France, 12 départements sont en vigilance orange, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire restent, quant à eux, en alerte rouge au moins jusqu'à vendredi. Face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents, quelles mesures prendre pour adapter nos territoires ? Séba... stien Lecornu, Premier ministre promet « une mobilisation totale » et une « indemnisation au plus vite ». Les digues sont-elles une solution ? Les habitants pourront-ils se protéger alors que les factures d'assurance augmentent ?

