Inondations : la réponse de l'État est-elle à la hauteur ?

L'épisode de crues continue : dans l'ouest de la France, 12 départements sont en vigilance orange, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire restent, quant à eux, en alerte rouge au moins jusqu'à vendredi. Face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents, quelles mesures prendre pour adapter nos territoires ? Séba...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/02/2027

