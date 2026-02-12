Inondations : le futur est déjà là

La France fait face à une situation inédite de crues généralisées sur l’ensemble du territoire. Gironde, Lot et Garonne, et désormais le Maine et Loire sont en vigilance rouge. Des habitants ont dû être évacués, trois morts sont à déplorer, de nombreuses infrastructures ont été gravement touchées et les sols sont saturés… Cette exception ... est-elle en train devenir la règle ? Comment les villes peuvent-elles s’adapter à ces catastrophes à répétition ? Notre système de sécurité civile est-il formaté pour de telles crues ? Faut-il repenser l’aménagement du territoire pour mieux prévenir et encadrer les risques ? On en débat avec : Françoise VIMEUX, Climatologue, Directrice de Recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement ; Cyrille HANAPPE, Architecte et ingénieur, Spécialiste des risques majeurs et Commandant Jérémy LAVERGNE, Porte-parole de la Sécurité civile.

