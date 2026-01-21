Public Sénat
Le direct
Sens Public

Interdire les réseaux aux - de 15 ans : un combat perdu d'avance ?

Lundi 26 janvier, les députés ont adopté par 130 voix contre 21 une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux personnes de moins de 15 ans. Si le Sénat donne également son feu vert, la France deviendrait le premier pays européen à mettre en place une telle mesure. Cette initiative, déjà expérimentée en Australie, e...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public