Interdire les réseaux aux - de 15 ans : un combat perdu d'avance ?

Lundi 26 janvier, les députés ont adopté par 130 voix contre 21 une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux personnes de moins de 15 ans. Si le Sénat donne également son feu vert, la France deviendrait le premier pays européen à mettre en place une telle mesure. Cette initiative, déjà expérimentée en Australie, e... st-elle réellement efficace¿? Quels effets les réseaux sociaux ont-ils sur les adolescents¿? Comment faire face, en tant que parent, au cyberharcèlement de son enfant ? On en débat avec : Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice de la Seine-Maritime, Membre de la commission de la Culture, Vice-présidente de la commission des Affaires européennes; Justine ATLAN, Directrice de l’association e-Enfance et du numéro national 3018 contre le harcèlement et les violences numériques et Sylvie CHOKRON, Neuropsychologue, Directrice de recherche au CNRS, Autrice de “Plongez dans votre cerveau” (Presse de la Cité)

