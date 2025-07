Iran, Algérie : comment sauver les otages français ?

En Iran comme en Algérie, plusieurs Français sont détenus — parfois depuis des années — et utilisés comme leviers de pression par les régimes en place. C’est le cas de Cécile Kohler et Jacques Paris, désormais menacés de la peine de mort en Iran. Comment obtenir la libération de ces ressortissants ? Dans quelles conditions sont-ils détenus ?... Et la stratégie du silence, longtemps privilégiée par le Quai d’Orsay, est-elle encore tenable ? Pour en débattre, Patricia Allemonière, grand reporter spécialiste des relations internationales, Adlene Mohammedi, chercheur, enseignant en géopolitique à Paris 3 et à l’IRIS, expert associé au CERII, Chirinne Ardakani, avocate de la famille Kohler et de la prix Nobel de la Paix Narges Mohammadi et l’éditorialiste Tâm Tran Huy.

Voir plus