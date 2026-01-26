Public Sénat
Iran : faut-il intervenir pour faire tomber le régime ?

Dans un pays toujours coupé d’Internet, il reste difficile de recenser les victimes et de connaître la situation sur le terrain. En parallèle, le président américain a annoncé ce jeudi 22 janvier qu’une armada navale se dirigeait vers le golfe Persique, maintenant ainsi la pression sur Téhéran. Les manifestations se sont-elles arrêtées¿? Comme...

Société

Thomas Hugues

43mn

