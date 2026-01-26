Iran : faut-il intervenir pour faire tomber le régime ?

Dans un pays toujours coupé d’Internet, il reste difficile de recenser les victimes et de connaître la situation sur le terrain. En parallèle, le président américain a annoncé ce jeudi 22 janvier qu’une armada navale se dirigeait vers le golfe Persique, maintenant ainsi la pression sur Téhéran. Les manifestations se sont-elles arrêtées¿? Comme... nt évaluer le nombre de morts¿? Le déploiement d’un des porte-avions les plus puissants de la marine américaine annonce-t-il forcément des frappes aériennes ? Et si tel était le cas, quelles cibles seraient visées¿? On en débat avec: David RIGOULET-ROZE, Chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), Auteur de “La République islamique d’Iran en crise systémique” (L’Harmattan) ; Sorour Kasmaï, Romancière, Traductrice et éditrice franco-iranienne, Directrice de la collection Horizons persans aux éditons Actes Sud, Autrice de “Le cimetière de verre” (Actes Sud), et le dernier, “Ennemis de dieu” (Robert Laffont) et Armin AREFI, Grand reporter au Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient

