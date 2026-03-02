Iran : jusqu'où ira l'embrasement ?

Après l'assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, la région s'embrase. L'Iran a répliqué aux frappes américaines en lançant des missiles en direction d'Israël, des pays du Golfe et de bases militaires américaines et britanniques. Le régime des Mollahs a également activé un de ses « proxys », le Hezbollah qui a bombardé le territoire i... sraélien, entraînant le Liban dans la guerre régionale. Les répercussions du conflit dépassent les frontières du Moyen-Orient. Les Européens sont prêts à s'engager dans des frappes défensives. Emmanuel Macron annonce lui le renforcement de l'arsenal nucléaire française. Est-ce un conflit de longue durée qui s'annonce ? Quel rôle la France et l'Europe peuvent-elles prendre dans le conflit ? Les pays touchés par l'Iran pourraient-ils entrer en guerre ? On en parle avec Guillaume LASCONJARIAS, historien militaire et professeur associé à Sorbonne-Université, Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter spécialiste des relations internationales, autrice de "Géopolitique du Sahel" (PUF), Myriam BENRAAD, politologue, professeure à l'université d'Exeter et spécialiste du Moyen-Orient, autrice de "Jihad. La métamorphose d'une menace" (Le Cavalier bleu) et Dror EVEN-SAPIR, journaliste indépendant franco-israélien, en duplex de Modin, en Israël.

