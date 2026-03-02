Public Sénat
Le direct
Sens Public

Iran : jusqu'où ira l'embrasement ?

Après l'assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, la région s'embrase. L'Iran a répliqué aux frappes américaines en lançant des missiles en direction d'Israël, des pays du Golfe et de bases militaires américaines et britanniques. Le régime des Mollahs a également activé un de ses « proxys », le Hezbollah qui a bombardé le territoire i...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public