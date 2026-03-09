Iran : le rÃ©gime rÃ©siste, jusqu'Ã  quand ?

Au dixiÃ¨me jour de la guerre en Iran, la frÃ©quence des tirs de missiles et de drones iraniens baisse mais le rÃ©gime des mollahs est loin de capituler. Mojtaba Khamenei a Ã©tÃ© choisi pour remplacer son pÃ¨re Ali Khamenei en tant que Guide suprÃªme de lâ€™Iran. Â«Nous ne participons pas Ã ce conflit en coursÂ», a assurÃ© Emmanuel Macron, en visite lundi Ã... bord du Charles de Gaulle. Le prÃ©sident franÃ§ais estime nÃ©anmoins que Â« ce conflit va durer Â». Combien de temps le rÃ©gime iranien peut-il tenir ? Que reste-t-il de lâ€™arsenal iranien ? Comment les habitants survivent-ils, entre bombardements et rÃ©pression ? On en parle avec Hala KODMANI, journaliste spÃ©cialiste du Moyen-Orient Ã LibÃ©ration, Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes Ã©tudes militaires et SepidehÂ FARSI, cinÃ©aste iranienne.

Voir plus