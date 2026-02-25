Public Sénat
Le direct
Sens Public

Iran : que cherche Trump ?

Au troisième jour de l'offensive contre Téhéran, les bombardements visant la République islamique ne faiblissent pas. Donald Trump prévoit une opération militaire de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran. Le président américain assure qu'il a saisi la "dernière et meilleure occasion" de frapper l'Iran, justifiant la guerre au Moyen-Orient afin "d...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public