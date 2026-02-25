Iran : que cherche Trump ?

Au troisième jour de l'offensive contre Téhéran, les bombardements visant la République islamique ne faiblissent pas. Donald Trump prévoit une opération militaire de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran. Le président américain assure qu'il a saisi la "dernière et meilleure occasion" de frapper l'Iran, justifiant la guerre au Moyen-Orient afin "d... 'éliminer une menace intolérable". Le régime iranien peut-il s'effondrer ? Quel est l'objectif de Donald Trump, éliminer le régime ou frapper l'arsenal nucléaire iranien ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques et chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), auteur de "La République islamique d'Iran en crise systémique" (L'Harmattan), Alexandra SCHWARTZBROD, directrice adjointe de la rédaction de Libération et ancienne correspondante à Jérusalem et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis pour l'AFP.

