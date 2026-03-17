Iran : Trump a-t-il encore des alliés ?

La guerre au Moyen-Orient a entamé sa troisième semaine de conflit. Israël annonce avoir éliminé deux des plus importants dirigeants iraniens dans les frappes de la nuit dernière. Si les tirs veulent affaiblir le régime des mollahs, ce dernier résiste. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et les prix du pétrole continuent d'augmenter. Donald Tru... mp en appelle à ses alliés pour sécuriser ce passage maritime. Pour l'instant, tous les dirigeants européens ont refusé la proposition du président des États-Unis y compris Emmanuel Macron qui a déclaré que "jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel", malgré la présence de son armée dans la région. Donald Trump réagit aujourd'hui et assure qu’il n’a « plus besoin de l’aide de pays de l’OTAN ». Pourquoi les pays européens ne veulent pas aider les États-Unis ? Quelles représailles risquent-ils de la part de Donald Trump ? Quelles sont les missions de la marine française dans la région ? On en parle avec Maud QUESSARD, directrice du domaine “Espace Transatlantique/Russie” à l’Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM), spécialiste des politiques étrangères des États-Unis et des guerres de l’information et a publié une étude sur “La Puissance sans principe - Géopolitique du Trumpisme” pour l’IRSEM, Guillaume LASCONJARIAS, historien militaire et professeur associé à Sorbonne-Université et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des États-Unis pour l’AFP.

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