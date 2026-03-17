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Iran : Trump a-t-il encore des alliés ?

La guerre au Moyen-Orient a entamé sa troisième semaine de conflit. Israël annonce avoir éliminé deux des plus importants dirigeants iraniens dans les frappes de la nuit dernière. Si les tirs veulent affaiblir le régime des mollahs, ce dernier résiste. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et les prix du pétrole continuent d'augmenter. Donald Tru...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/03/2027

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