Public Sénat
Le direct
Sens Public

Iran : Trump cherche une sortie au conflit

Au 25ème jour de la guerre en Iran, le régime des mollahs tient toujours debout. Donald Trump cherche une porte de sortie à ce conflit. S'il avait posé un ultimatum de 5 jours à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz, le président américain est revenu sur sa décision : il stoppe les attaques sur les sites énergétiques en déclarant avoir entam...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/06/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public