Iran : Trump est-il dans une impasse stratégique ?

La guerre contre l’Iran est-elle bientôt terminée ? c’est ce qu’a affirmé ce lundi Donald Trump lors d'une conférence de presse en Floride. Le président américain s'est également vanté des succès des opérations militaires en cours au Moyen-Orient. Mais le flou demeure entre désengagement et intensification des frappes sur l’Iran. Car, dan... s le même temps, Pete Hegseth, secrétaire d’État américain à la guerre a promis que « Ce mardi serait le jour le plus intense de frappes sur l’Iran » avec « le plus grand nombre d’avions de combat, de bombardiers, de frappes ». Si le discours de Donald Trump a rassuré les marchés, notamment autour du pétrole, la guerre commence à peser lourd sur les consommateurs américains. Quelle sera la conséquence de la guerre sur les élections de mi-mandat ? Donald Trump se prépare-t-il à une sortie du conflit ? Comment peut-il faire ? À quel point les capacités militaires iraniennes sont-elles affaiblies ? On en débat avec Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter spécialiste des relations internationales et autrice de "Géopolitique du Sahel" (PUF), Philip GOLUB, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris et auteur de “Une autre histoire de la puissance américaine” (Le Seuil) et Antoine BASBOUS, politologue, associé chez Forward Global et directeur de l’Observatoire des pays arabes.

