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Iran : Trump sort affaibli des 40 jours de guerre

Après l'ultimatum de Donald Trump, les États-Unis font volte-face et concluent avec l'Iran un cessez-le-feu. De plus en plus impopulaire, il devenait urgent pour le président américain de clôturer ce chapitre à l'approche des élections de mi-mandat. Même si l'accord semble déjà fragile. Des pays du golfe ont été visés par le régime islamique, I...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/04/2027

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