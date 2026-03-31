Iran : Trump sort affaibli des 40 jours de guerre

Après l'ultimatum de Donald Trump, les États-Unis font volte-face et concluent avec l'Iran un cessez-le-feu. De plus en plus impopulaire, il devenait urgent pour le président américain de clôturer ce chapitre à l'approche des élections de mi-mandat. Même si l'accord semble déjà fragile. Des pays du golfe ont été visés par le régime islamique, I... sraël continue de bombarder le Liban. À l'issue du cessez-le-feu, le risque d'un contrôle maritime du détroit d'Ormuz par le régime des mollahs est réel. Par ailleurs, après plus de trois ans de détention, les 2 otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont désormais libres. C'est un "nouveau départ" et "nous allons témoigner" a déclaré Jacques Paris. Dans quelles conditions les anciens otages étaient incarcérés ? La trêve entre l'Iran et les États-Unis peut-elle tenir ? Qui sort gagnant de ce bras de fer ? On en débat avec Karim Émile Bitar, professeur de science politique à Sciences PO Paris et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” au PUF et Cédric PERRIN, sénateur LR du Territoire de Belfort et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

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