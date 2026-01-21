Public Sénat
Iran - Trump : un deal ou la guerre

Alors que la répression se poursuit en Iran, Donald Trump renouvelle ses menaces, envoie une nouvelle armada, tout en appelant le régime des mollahs à entamer des négociations. Que cherche-t-il à obtenir¿? Le déploiement du groupe aéronaval et du porte-avions Abraham Lincoln peut-il suffire à provoquer un changement de régime¿? Une intervention po...

Société

Thomas Hugues

41mn

Jusqu'au 28/01/2027

