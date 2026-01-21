Iran - Trump : un deal ou la guerre

Alors que la répression se poursuit en Iran, Donald Trump renouvelle ses menaces, envoie une nouvelle armada, tout en appelant le régime des mollahs à entamer des négociations. Que cherche-t-il à obtenir¿? Le déploiement du groupe aéronaval et du porte-avions Abraham Lincoln peut-il suffire à provoquer un changement de régime¿? Une intervention po... urrait-elle embraser la région ? On en débat avec : Karim Emile BITAR, Enseignant à Sciences Po Paris, Spécialiste du Moyen-Orient ; Guillaume LASCONJARIAS, Historien militaire, Professeur associé à Sorbonne-Université et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud)

