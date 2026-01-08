Iran : Un massacre est en cours

Dans un Iran privé d’Internet, il est difficile d’évaluer précisément l’ampleur de la répression qui dure depuis deux semaines. Mais il apparaît clairement que les Gardiens de la Révolution répriment les manifestants avec une violence extrême, tandis que les hôpitaux débordés subissent eux aussi les attaques des milices du régime. Assiste-... t-on au dernier sursaut d’une théocratie condamnée ? Que pourrait entraîner la chute de l’Ayatollah Khamenei et quelle stratégie adopteront Donald Trump et son allié israélien Benjamin Netanyahu dans ce contexte ? On en parle avec : Chowra MAKAREMI, Anthropologue, Chercheuse au CNRS au laboratoire d’anthropologie politique, Autrice de “Femme ! Vie ! Liberté ! Echos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran” (La Découverte), “Résistances affectives: Les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté” (La Découverte, dernier livre, 2025) ; Armin AREFI, Grand reporter au journal Le Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient et Sorour Kasmaï, Romancière, traductrice et éditrice franco-iranienne, Directrice de la collection Horizons persans aux éditons Actes Sud, Autrice de “Le cimetière de verre” (Actes Sud), et le dernier, “Ennemis de dieu” (Robert Laffont).

