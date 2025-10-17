Public Sénat
Le direct
Sens Public

Israël/Gaza : la paix éternelle déjà menacée

Une semaine seulement après le sommet pour la paix, le cessez-le-feu vacille déjà. Ce dimanche 19 octobre, deux soldats israéliens et 45 civils palestiniens ont été tués. La trêve a officiellement repris aujourd'hui, mais le cessez-le-feu reste extrêmement fragile. Qui pourra vraiment forcer le Hamas à déposer les armes ? Netanyahu, qui vient d’...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public