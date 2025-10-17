Israël/Gaza : la paix éternelle déjà menacée

Une semaine seulement après le sommet pour la paix, le cessez-le-feu vacille déjà. Ce dimanche 19 octobre, deux soldats israéliens et 45 civils palestiniens ont été tués. La trêve a officiellement repris aujourd'hui, mais le cessez-le-feu reste extrêmement fragile. Qui pourra vraiment forcer le Hamas à déposer les armes ? Netanyahu, qui vient d’... annoncer sa candidature aux législatives, peut-il encore gagner les élections ? On en parle avec : Laetitia BUCAILLE, Professeure de sociologie politique à l’Institut national des Langues et Civilisations orientales, Membre de l’Institut universitaire de France, Autrice de “Gaza, quel avenir ?” paru chez Stock le 15 octobre ; Karim Emile BITAR, Enseignant à Sciences Po Paris, Spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis et Frédéric MÉTÉZEAU, rédacteur en chef de la plateforme d’investigation Forbidden Stories et ancien correspondant de Radio France à Jérusalem

