Israël-Gaza : la paix pour combien de temps ?

Ce lundi 13 octobre 2025, le Hamas a libéré les derniers otages israéliens encore en vie, mettant fin à 736 jours de captivité. Est-ce vraiment une paix durable qui commence ? Dans la foulée, Donald Trump a prononcé un long discours devant la Knesset, saluant la fin du conflit à Gaza. Il est désormais attendu en Égypte, où il doit coprésider avec... son homologue égyptien al-Sissi le « Sommet pour la paix » à Gaza, consacré à l’avenir de la bande de Gaza. Sur quoi peut déboucher le sommet qui se tient aujourd’hui en Egypte ? On en parle avec : Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS, Auteur de “Géopolitique des mondes arabes” (Eyrolles) ; Maya KHADRA, Journaliste à la revue politique et parlementaire, Spécialiste du Moyen-Orient ; Alain DIECKHOFF, Sociologue, Directeur de recherche au centre de recherche international de Sciences Po, Auteur de “Israël-Palestine, une guerre sans fin” (Dunod) et Valérie ABECASSIS, Journaliste, Autrice de “Place des otages” (éditions du Cerf)

