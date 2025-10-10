Public Sénat
Israël-Gaza : la paix pour combien de temps ?

Ce lundi 13 octobre 2025, le Hamas a libéré les derniers otages israéliens encore en vie, mettant fin à 736 jours de captivité. Est-ce vraiment une paix durable qui commence ? Dans la foulée, Donald Trump a prononcé un long discours devant la Knesset, saluant la fin du conflit à Gaza. Il est désormais attendu en Égypte, où il doit coprésider avec...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 13/10/2026

