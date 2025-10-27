Italie : pourquoi Meloni fait rêver les droites françaises

Giorgia Meloni est-elle devenue le modèle de l'union des droites ? Une coalition solide, un déficit bientôt ramené à 3% du PIB, mais aussi une natalité très faible, une immigration concédée au patronat et une rentrée dans le rang européen... Tel pourrait-être dressé le bilan de Giorgia Meloni, trois ans après son accession au pouvoir en Italie.... Pourquoi fait-elle aujourd'hui rêver les droites françaises ? Place au débat autour du portrait d'une pragmatique, dans Sens Public, avec Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence, Anna BONALUME, Journaliste, Docteur en philosophie et Anthony BELLANGER, Editorialiste à France Info TV, Spécialiste des questions internationales.

