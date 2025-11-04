Javier Milei : l'homme à la tronçonneuse peut-il sauver l'Argentine ?

Contre toute attente, le 26 octobre 2025, le parti du président Javier Milei a remporté les élections législatives avec 41 % des voix. Ce résultat confirme le virage libéral du pays et renforce la position de Milei au Parlement. Deux ans après le début de son mandat, le président est-il en train de réussir son pari¿? Son succès est-il lié au sou... tien financier venu des États-Unis¿? Et quels responsables politiques français s’inspirent de ses coupes drastiques dans le budget de l’État¿? On en débat avec : Maricel RODRIGUEZ BLANCO, Maîtresse de conférences en Sociologie à l'Institut catholique de Paris, membre de ReddePolitologas, un réseau de politistes femmes sur l’Amérique du sud; Gaspard ESTRADA, Politologue et membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics; Nikolai WENZEL, professeur d'économie à l'Universidad de las Hesperides, Chercheur au American Institute for Economic Research et François-Xavier FRELAND, Journaliste, écrivain, réalisateur, Réalisateur du documentaire "Javier Milei le président à la tronçonneuse" et auteur "Les amants tristes"

