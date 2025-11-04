Public Sénat
Javier Milei : l'homme à la tronçonneuse peut-il sauver l'Argentine ?

Contre toute attente, le 26 octobre 2025, le parti du président Javier Milei a remporté les élections législatives avec 41 % des voix. Ce résultat confirme le virage libéral du pays et renforce la position de Milei au Parlement. Deux ans après le début de son mandat, le président est-il en train de réussir son pari¿? Son succès est-il lié au sou...

Société

Thomas Hugues

41mn

Jusqu'au 06/11/2026

