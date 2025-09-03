Jours fériés / Les Français, pas assez travailleurs, vraiment ?

Depuis l’annonce de François Bayrou de supprimer deux jours fériés, 84¿% des Français se déclarent opposés à cette mesure. Cette polémique relance un débat plus large sur la place du travail dans nos vies. En comparant la France à ses voisins européens, on peut se demander si le mythe du «¿fainéantisme français¿» tient toujours¿: la Fran... ce travaille-t-elle réellement moins que ses voisins européens ? Mais au-delà des chiffres, pour certains, le travail reste un moyen de s’épanouir et de donner du sens à leur quotidien, tandis que pour d’autres, il se limite surtout à un moyen de gagner sa vie. On peut alors se demander pourquoi cette évolution est survenue et quelles sont les causes de cette évolution ? Pour en débattre, Julia DE FUNES, Docteur en philosophie, Spécialiste du monde du travail, Autrice de “La vertu dangereuse: Les entreprises et le piège de la bien-pensance" (Editions de l’Observatoire, sort en poche le 7 septembre), Alexandre OUIZILLE, Sénateur PS de l'Oise, Enseignant en économie et Sandra HOIBIAN, Docteur en sociologie, Directrice générale du CREDOC, Autrice de “La mosaïque française: Comment refaire société aujourd’hui” (Flammarion)

