Public Sénat
Le direct
Sens Public

La Chine peut-elle devenir le maître du Monde ?

Début septembre, Pékin orchestrait un défilé militaire grandiose, avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un à ses côtés...tandis que l'Occident brillait par son absence. Quels messages Pékin a souhaité faire passer¿? Serait-ce la fin de l'hégémonie occidentale, déjà fortement contestée ? Et comment l'Occident peut-il réagir à ce repositionnement ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public