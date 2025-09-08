La Chine peut-elle devenir le maître du Monde ?

Début septembre, Pékin orchestrait un défilé militaire grandiose, avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un à ses côtés...tandis que l'Occident brillait par son absence. Quels messages Pékin a souhaité faire passer¿? Serait-ce la fin de l'hégémonie occidentale, déjà fortement contestée ? Et comment l'Occident peut-il réagir à ce repositionnement ... stratégique¿? Pour en débattre : Sylvie BERMANN, Ancienne ambassadrice de France à Pékin et Moscou et autrice de "L'Ours et le Dragon - Russie-Chine : Histoire d'une amitié sans limites ?" paru chez Tallandier ; Valérie NIQUET, Spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS), auteure de "L'Indo Pacifique, nouveau centre du monde " qui paraît en poche Tallandier et Anthony BELLANGER, Editorialiste à France Info TV, Spécialiste des questions internationales.

