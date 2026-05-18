La France accélère sur le nucléaire : périlleux ou indispensable ?

Emmanuel Macron veut tripler les capacités françaises en nucléaire, notamment grâce à l’engagement européen. Mais cette stratégie de miser majoritairement sur l'énergie atomique pour la transition écologique sera-t-elle payante ? 68% de la production d'électricité en France provient du nucléaire, une exception dans le monde. Face au changement ... climatique, le fonctionnement des centrales pourrait s'avérer fragilisé tant la quantité d'eau froide diminue chaque été. Combien de nouveaux réacteurs EPR2 la France pourra-t-elle construire ? Que ferons-nous des déchets radioactifs ? Comment va se passer le démantèlement de la centrale de Fessenheim ? On en parle avec Emmanuelle GALICHET, enseignante-chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et spécialiste du nucléaire, Yves MARIGNAC, expert nucléaire et porte-parole de l’association négaWatt, Stéphane PIEDNOIR, sénateur LR du Maine-et-Loire et Bruno CHAREYRON, ingénieur en génie énergétique et nucléaire, conseiller scientifique de la CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) et auteur de « Le nucléaire : une énergie vraiment sans danger ? » (Dunod).

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