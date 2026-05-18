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La France accélère sur le nucléaire : périlleux ou indispensable ?

Emmanuel Macron veut tripler les capacités françaises en nucléaire, notamment grâce à l’engagement européen. Mais cette stratégie de miser majoritairement sur l'énergie atomique pour la transition écologique sera-t-elle payante ? 68% de la production d'électricité en France provient du nucléaire, une exception dans le monde. Face au changement ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/05/2027

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