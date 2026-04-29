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La France est-elle de plus en plus violente ?

Entre la mort de Quentin Deranque, la violence des débats entre les élus parlementaires, le sentiment d'insécurité qui grandit chez les Français, la question est au cœur des médias : la société française est-elle de plus en plus violente ? Il y a ce que ressentent les Français, ce que renvoient les réseaux sociaux et l’actualité politique, mai...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

44mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/04/2027

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