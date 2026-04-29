La France est-elle de plus en plus violente ?

Entre la mort de Quentin Deranque, la violence des débats entre les élus parlementaires, le sentiment d'insécurité qui grandit chez les Français, la question est au cœur des médias : la société française est-elle de plus en plus violente ? Il y a ce que ressentent les Français, ce que renvoient les réseaux sociaux et l’actualité politique, mai... s que disent les statistiques de la délinquance ? La violence politique que l'on connaît aujourd'hui est-elle inédite ? Que montre l'histoire politique française ? On en débat avec Clément LEBOURG, rédacteur en chef de la revue Mermoz, directeur des Programmes du Cercle des économistes et des rencontres économiques d’Aix en Provence, Xavier CRETTIEZ, professeur de science politique à Sciences Po-Saint-Germain-en-Laye, membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et auteur avec Nathalie Duclos de « Violences politiques » paru chez Armand Colin et Béatrice BRUGÈRE, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO.

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