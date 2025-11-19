Labelliser les médias : urgence ou dérive ?

L'annonce d'un projet de labellisation des médias, pour attester la qualité du travail journalistique, a provoqué une vive réaction à droite et à l’extrême droite. Accusant le président de la République de vouloir contrôler l’information en labellisant les médias, les Républicains ont déjà annoncé lancer une pétition...Que cherche vraimen... t le président ? Comment lutter contre les manipulations et les faux sites d’infos ? Pourquoi cette polémique se transforme-t-elle en bras de fer entre CNews et l’Élysée ? On en débat avec : Max BRISSON, Sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, Vice-Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ; Nathalie SONNAC, Professeure à l’université Panthéon-Assas, ancienne membre du CSA (2015-2021), Auteur de “Le Nouveau Monde des médias - Une urgence démocratique” chez Odile Jacob, présidente de la commission Espaces publiques au laboratoire de la République (Think tank de Jean-Michel Blanquer) et Thibaut BRUTTIN, Directeur général de Reporters sans Frontières (RSF)

Voir plus