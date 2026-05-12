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Le Pen/Bardella : interchangeables, vraiment ?

Officiellement, entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, il n’y a pas plus qu’une feuille de papier à cigarette. Mais les divergences entre eux existent et apparaissent petit à petit au fil de leurs prises de paroles respectives. Sur le plan économique, Jordan Bardella joue la carte libérale, pro entreprise et croissance, alors que Marine Le Pen reste...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/05/2027

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