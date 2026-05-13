Le Sénat dénonce les méthodes de la grande distribution

Le 21 mai 2026, la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution a publié son rapport. Selon l'étude, sur 100 euros de valeur alimentaire, 8 reviendraient à l’agriculteur, 14 à l’industriel et 40 au distributeur. Les sénateurs critiquent ce déséquilibre dans la formation des prix au détriment des cons... ommateurs et des agriculteurs. Les géants du secteur affichent pourtant des marges comprises entre 1 et 2%. Qui dit vrai ? Comment les lois Egalim sont-elles contournées ? Y-a-t-il des alternatives ? On en débat avec Antoinette GUHL, sénatrice écologiste de Paris, vice-présidente de la commission des affaires économiques et rapporteure de la Commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution, Grégory CARET, directeur de l'observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble (ex UFC-Que choisir) et Nicolas CHABANNE, fondateur de “C'est qui le Patron ?!”.

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