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Le Sénat dénonce les méthodes de la grande distribution

Le 21 mai 2026, la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution a publié son rapport. Selon l'étude, sur 100 euros de valeur alimentaire, 8 reviendraient à l’agriculteur, 14 à l’industriel et 40 au distributeur. Les sénateurs critiquent ce déséquilibre dans la formation des prix au détriment des cons...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/05/2027

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