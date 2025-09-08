Public Sénat
Sens Public

Lecornu : dans l’enfer de Matignon

Ce 10 septembre 2025, Sébastien Lecornu entre à Matignon, succédant à François Bayrou. Ministre depuis le début du quinquennat et fervent défenseur de la politique macroniste, il hérite d’un gouvernement fragile et d’un pays en plein crise institutionnelle, sociale et économique. Officiellement septième Premier ministre depuis l’arrivée d’...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/09/2026

