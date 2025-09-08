Lecornu : dans l’enfer de Matignon

Ce 10 septembre 2025, Sébastien Lecornu entre à Matignon, succédant à François Bayrou. Ministre depuis le début du quinquennat et fervent défenseur de la politique macroniste, il hérite d’un gouvernement fragile et d’un pays en plein crise institutionnelle, sociale et économique. Officiellement septième Premier ministre depuis l’arrivée d’... Emmanuel macronà l’Élysée, comment compte-t-il se maintenir jusqu’en 2027 ? Quel gouvernement choisira-t-il pour convaincre les différents partis et éviter une nouvelle dissolution, qui serait malvenue dans un contexte aussi fragile ? On en parle avec Alexandre PEDRO, Journaliste politique en charge de la droite au Monde ; Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” ; Jean-Daniel LEVY, Directeur délégué Harris Interactive.

Voir plus