Lecornu : et maintenant, la bataille du budget

Ça s'est joué à quelques voix près... Le Premier ministre Sébastien Lecornu a affronté, jeudi 16 octobre, deux motions de censure. Rejetée à 18 voix près pour LFI et 145 pour le RN, les oppositions n'ont pas réussi à renverser le premier ministre... mais les oppositions n'ont pas dit leurs derniers mots, et comptent s'imposer sur le budget. Combi... en de temps Sébastien Lecornu va-t’il rester à Matignon ? Le gouvernement réussira-t-il enfin à voter un budget ? On en débat avec : Sandrine CASSINI, Journaliste au Monde en charge de la gauche; Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Frédérique MATONTI, Professeure émérite de science politique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Autrice de “Le genre présidentiel” (La Découverte

