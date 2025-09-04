Lecornu-PS: les enchères commencent

Le 11 septembre 2025, au lendemain de la mobilisation « Bloquons tout », le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a fait ses premiers pas à Matignon. Conscient du climat social et politique tendu qui entoure sa nomination, il a immédiatement ouvert une série de consultations, avec d'abord les chefs des partis du socle commun, puis la présidente d... e l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Ces rencontres marquent la volonté affichée de bâtir un dialogue au sommet, dans un contexte de défiance croissante. Mais déjà, les partis d'opposition posent leurs lignes rouges, à commencer par le Parti socialiste, déterminé à maintenir fermement ses propositions. Cette main tendue suffira-t-elle à poser les bases d'un compromis ? Pour en parler : Vincent COURONNE, Chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique; Béatrice GIBLIN, Géographe, Directrice de la revue de géographie et de géopolitique Hérodote et Julien NENY, Journaliste au service politique de France Inter.

