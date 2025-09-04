Lecornu-PS: les enchères commencent

Public Sénat
Le 11 septembre 2025, au lendemain de la mobilisation « Bloquons tout », le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a fait ses premiers pas à Matignon. Conscient du climat social et politique tendu qui entoure sa nomination, il a immédiatement ouvert une série de consultations, avec d'abord les chefs des partis du socle commun, puis la présidente d...

