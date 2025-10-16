Lecornu : sans majorité, ni 49.3, le budget impossible

C'est avec 1521 amendements que le marathon parlementaire commence ce lundi pour tenter de trouver un accord sur le budget de la France pour 2026. Dans une Assemblée nationale fragmentée et sans possibilité de recours à l'article 49.3, les débats s’annoncent particulièrement tendus. Pourtant, une majorité devra impérativement être trouvée. Un com... promis est-il possible ? Les partis sauront-ils résister à la surenchère ? Le budget sera-t-il adopté à temps ? On en débat avec : Michèle COTTA, Editorialiste à Paris Match ; Jean Garrigues, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Laure SALVAING, Directrice générale de Verian

Voir plus