Léon XIV : le pape qui résiste à Trump

Il y a un an, le 8 mai 2025, le monde a découvert le nouveau pape, l'Américain Robert Prévost, nommé Léon XIV. Maintes fois pris pour cible par Donald Trump, il s'est retrouvé au cœur de l'actualité. Il s’est notamment opposé à la guerre menée au Moyen-Orient et a critiqué les justifications religieuses données pour ce conflit par l’équipe ... de Trump. Le Secrétaire d'État américain Marc Rubio a rencontré aujourd'hui le pontife afin de pacifier les relations. Léon XIV se pose-t-il vraiment en contre-pouvoir du président américain ? Pourquoi son voyage en Afrique a été le premier moment fort de son pontificat ? Quels seront les symboles marquants de son séjour en France en septembre ? On en débat avec Philippine de SAINT-PIERRE, directrice générale de KTO, accréditée permanente au Vatican, Christophe DICKÈS, historien spécialiste du catholicisme et auteur de « Le christianisme, une religion d’historiens » paru aux éditions Salvator et Loïc HERVÉ, sénateur Union Centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat et secrétaire du groupe d'amitié France-Vatican.

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