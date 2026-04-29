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Léon XIV : le pape qui résiste à Trump

Il y a un an, le 8 mai 2025, le monde a découvert le nouveau pape, l'Américain Robert Prévost, nommé Léon XIV. Maintes fois pris pour cible par Donald Trump, il s'est retrouvé au cœur de l'actualité. Il s’est notamment opposé à la guerre menée au Moyen-Orient et a critiqué les justifications religieuses données pour ce conflit par l’équipe ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

40mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/05/2027

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