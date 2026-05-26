L'IA va-t-elle choisir notre prochain président ?

La prochaine élection présidentielle va-t-elle se jouer sur le terrain de l’IA ? Utilisée par les équipes des candidats, par les électeurs pour s’informer ou faire leur choix, par des États étrangers qui veulent fracturer la démocratie française, l’intelligence artificielle sera omniprésente dans la campagne 2027. Les municipales avaient déj... à été parasitées avec certains candidats pris pour cible par des deepfakes. Comment encadrer l'IA ? Quels risques de manipulation ? Et d'ingérences extérieures ? On en parle Jean-Daniel LÉVY, directeur délégué de l’institut de sondages Toluna Harris Interactive, Julie MARTINEZ, directrice générale du think tank France Positive et autrice de “IA et Fake News - Sommes-nous condamnés à la désinformation ?” paru chez Flammarion et Ophélie COELHO, spécialiste de la géopolitique du numérique, chercheuse associée à l’IRIS et autrice de “Géopolitique du numérique : l'impérialisme à pas de géants” aux éditions de l’Atelier.

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