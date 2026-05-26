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L'IA va-t-elle choisir notre prochain président ?

La prochaine élection présidentielle va-t-elle se jouer sur le terrain de l’IA ? Utilisée par les équipes des candidats, par les électeurs pour s’informer ou faire leur choix, par des États étrangers qui veulent fracturer la démocratie française, l’intelligence artificielle sera omniprésente dans la campagne 2027. Les municipales avaient déj...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/05/2027

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