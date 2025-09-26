Liban : que reste-t-il du Hezbollah ?

Un an aprÃ¨s la mort du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, et malgrÃ© lâ€™accord de cessez-le-feu signÃ© en novembre 2024, les frappes israÃ©liennes au Liban se poursuivent presque quotidiennement. Dans ce contexte de violences persistantes, dans quel Ã©tat se trouve aujourdâ€™hui le Liban ? Ã€ quel point le Hezbollah est-il affaibli ? Pourquoi lâ... €™Iran, les Etats-Unis et IsraÃ«l dÃ©tiennent toujours le destin du pays entre leurs mainsÂ ? On en parle avecÂ : Karim Emile BITAR, Enseignant Ã Sciences Po Paris, SpÃ©cialiste du Moyen-Orient; David RIGOULET-ROZE, Chercheur Ã l'Institut FranÃ§ais d'Analyse StratÃ©gique (IFAS), RÃ©dacteur en chef de la revue Orients StratÃ©giques et Maya KHADRA, Journaliste Ã la revue politique et parlementaire, SpÃ©cialiste du Moyen-OrientÂ

