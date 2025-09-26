Public SÃ©nat
Le direct
Sens Public

Liban : que reste-t-il du Hezbollah ?

Un an aprÃ¨s la mort du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, et malgrÃ© lâ€™accord de cessez-le-feu signÃ© en novembre 2024, les frappes israÃ©liennes au Liban se poursuivent presque quotidiennement. Dans ce contexte de violences persistantes, dans quel Ã©tat se trouve aujourdâ€™hui le Liban ? Ã€ quel point le Hezbollah est-il affaibli ? Pourquoi lâ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

SociÃ©tÃ©

PrÃ©sentateur

Thomas Hugues

DurÃ©e

38mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 29/09/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Sens Public