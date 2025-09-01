L'intégrale du 02 octobre 2025

Alors que le premier ministre continue de travailler sur le projet de budget pour 2026, et la construction d'un nouveau gouvernement, une nouvelle mobilisation intersyndicale a lieu ce jeudi 2 octobre. Déjà la troisième mobilisation depuis que Sébastien Lecornu est à Matignon…tiendra-t-il compte de cette pression ? A quel point son gouvernement va-t-i... l ressembler à celui de François Bayrou ? Ce dernier pourrait-il finalement tendre la main au RN ? On en débat avec : Laure SALVAING, Directrice générale de Verian; Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Valérie LECASBLE, Editorialiste politique à lejournal.info En deuxième partie, Sens Public revient sur la vie d'un grand homme du XXème siècle : Robert Badinter. L’ancien garde des sceaux, Robert Badinter, fera son entrée au Panthéon lors d’une cérémonie le 9 octobre. Porteur de la loi pour l'abolition de la peine de mort, il s’est également engagé dans de nombreux combats pour la dignité et la réinsertion des détenus laissant un héritage fort autour de la justice et de la défense des droits humains. Mais quelles lois et combats se cachent derrière cet homme ? On en parle avec : Dominique ROUSSEAU, Professeur émérite de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Spécialiste de droit constitutionnel, Auteur de : “Sur le Conseil Constitutionnel : La Doctrine Badinter et la démocratie” (1997) aux éditions Descartes; Paul CASSIA, Professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Auteur de la biographie “Robert Badinter, un juriste en politique” chez Fayard et Laure ADLER, Journaliste

