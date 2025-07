L'intégrale du 10 juillet 2025

Le Rassemblement national dénonce un scandale après la perquisition menée au siège du parti, dans le cadre de l’enquête sur des prêts accordés par des particuliers. Pour se défendre, les élus mettent en avant les difficultés persistantes qu’ils rencontrent pour accéder au crédit bancaire et relancent leur appel à la création d’une « banq... ue de la démocratie ». Une idée qui, justement, figure depuis des années parmi les réformes portées par François Bayrou. Faut-il repenser notre système de financement des campagnes électorales ? Et sur ce sujet sensible, quels sont les points de convergence entre le Premier ministre et Marine Le Pen ? Pour en parler, Laura Motet, journaliste Police/Justice au Monde et spécialiste des sujets politico-financiers, Évelyne Sire-Marin, magistrat honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, René Dosière, président de l’Observatoire d’éthique publique et l’éditorialiste Tâm Tran Huy. En seconde partie : Pourquoi la France et l’Europe continuent-elles d’acheter du gaz à la Russie de Vladimir Poutine ? Il y a trois semaines, l’Union européenne a pourtant annoncé sa volonté de mettre fin à cette dépendance énergétique. Mais avec quelles alternatives concrètes ? Comment remplacer le gaz russe ? Faut-il, comme le propose Bruno Retailleau, tout miser sur le nucléaire ? Et surtout, Vladimir Poutine aurait-il pu mener cette guerre depuis deux ans et demi sans les revenus générés par ses hydrocarbures ? Pour en débattre, Adina Revol, essayiste, professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France ; Nicolas Goldberg, expert au cabinet Colombus Consulting et responsable Énergie chez Terra Nova ; Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, membre de la commission des affaires étrangères du Sénat et l’éditorialiste Tâm Tran Huy.

