L’intégrale du 10 septembre 2025

Le 10 septembre 2025, le mouvement « Bloquons tout » a organisé une journée nationale de mobilisations. Si la France n’a pas été paralysée, la journée a été marquée par des manifestations, des blocages ponctuels et des tensions avec les forces de l’ordre, visant principalement à attirer l’attention d’Emmanuel Macron. Mais après cette jou... rnée, le mouvement va-t-il perdre de son souffle et tomber dans l’oubli, ou au contraire s’inscrire dans la durée et faire la jonction avec la grève intersyndicale prévue le 18 septembre¿? Pour en débattre : Sylvain BOULOUQUE, Historien et spécialiste du syndicalisme et de la gauche radicale, auteur de “Meurtres à la Grange-aux-Belles. Quand les communistes flinguaient les anarchistes” (Editions du Cerf) ; Michel Wieviorka, Sociologue, auteur de « Où va la France ?” qui vient de sortir en poche aux éditons de l’Aube et Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne. En deuxième partie, Sens Public revient sur l’annonce du nouveau Premier Ministre à Matignon. En effet, ce 10 septembre 2025, Sébastien Lecornu entre à Matignon, succédant à François Bayrou. Ministre depuis le début du quinquennat et fervent défenseur de la politique macroniste, il hérite d’un gouvernement fragile et d’un pays en plein crise institutionnelle, sociale et économique. Officiellement septième Premier ministre depuis l’arrivée d’Emmanuel macron à l’Élysée, comment compte-t-il se maintenir jusqu’en 2027 ? Quel gouvernement choisira-t-il pour convaincre les différents partis et éviter une nouvelle dissolution, qui serait malvenue dans un contexte aussi fragile ? On en parle avec Alexandre PEDRO, Journaliste politique en charge de la droite au Monde ; Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” ; Jean-Daniel LEVY, Directeur délégué Harris Interactive.

