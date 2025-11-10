L'intégrale du 11 décembre 2025

Après l’Assemblée nationale, le Sénat valide le principe d’une forte hausse des dépenses militaires en 2026, à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Pourtant, cette augmentation pourrait ne jamais voir le jour si le budget de l’Etat n’est pas adopté. Le budget de la défense pourra-t-il être épargné malgré un blocage parlementaire ? À quoi se... rviront ces crédits supplémentaires de 6 milliards ? On en débat avec : Christian CAMBON, Sénateur LR du Val-de-Marne, Membre de la commission des affaires étrangères du Sénat, Envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales; Alain PIROT, Journaliste documentariste spécialisé dans les questions de défense et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud) En deuxième partie, Sens Public revient sur l'Accord de Paris. Adopté le 12 décembre 2015 lors de la COP21, l’Accord de Paris devait représenter un tournant décisif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la première fois, 195 pays s’engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dix ans plus tard, avec Donald Trump à la Maison-Blanche et une Union européenne qui revoit certains aspects de son pacte vert, le bilan reste préoccupant... L’Accord de Paris a-t-il réellement tenu ses promesses ? Quelles solutions devraient être généralisées pour être efficaces ? Et comment lutter contre les climatosceptiques ? On en parle avec : Marine LAMOUREUX, Grand reporter à La Croix L’Hebdo, Spécialiste des questions d’environnement ; Cyril DION, Réalisateur du film “Demain”, Garant de la Convention citoyenne pour le climat, Auteur de “La lutte enchantée” (Actes Sud) et Benoît FARACO, Ambassadeur chargé des négociations climatiques

